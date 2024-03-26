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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا قال ضابط مكافحة المخدرات عن مضبوطات مالك شركة شهيرة؟

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين إلى الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.

 

شهد  ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتفتيش المتهم الأول بإذن عثر معه على عدد ستة وثلاثين علبة نالوفين وعدد أربعة وأربعين علبة ليريكا وعدد خمسة علب ترمادول وعدد شريطين تامول وعدد علبتين exotenil و علبة تراموندين وعلبة امادول وعدد ثلاث شرائط كيميريكا وعدد اثنين وستين علبة anax وعلبة ليريكا ومبلغا ماليا قدره أربعين ألف جنيه وألفين دولار أمريكي وواحد وعشرين ريال سعودي وهاتفين محمول.

 

 وبإرشاده تمكن من ضبط كلاً من المتهم الثاني والثالثة وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على عدد أربعة وسبعين عليه ترامال وعدد ثمانية وعشرين علبة ترادول وعدد عشرين علبة ترامادول وعلبتين اماول وعلبتين تراموندين ومبلغ ماليت قدره تسعة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وألفين وأربعمائة وعشرة دولار أمريكي وهاتفي محمول وكذا هاتفين بحوزة المتهمة الثالثة.

 وبمواجهتهم أقروا بأنهم كونوا تشكيلا عصابياً فيما بينهم والمتهمة الرابعة للاتجار في المواد المخدرة المضبوطة وأن المبالغ المالية حصيلتهم والهواتف المحمولة وسيلتهم للتواصل مع عملائهم .

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً " الترامادول " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 

كما حازوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة( برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين ، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

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