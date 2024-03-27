الأمن يكشف ملابسات واقعة تغيب طـ فل عن والدته خلال صلاة التراويح

كشف رجال الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأطفال من والدته خلال صلاة التراويح بأحد المساجد بالقاهرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأطفال أثناء صلاة التراويح بأحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل وأشارت إلى أنه بتاريخ 23 الجارى أثناء قيامها بأداء صلاة التراويح بأحد المساجد بالقاهرة وبرفقتها نجلها سن "13" اكتشفت تغيبه بسبب الزحام .

وقررت بعثورها عليه عقب الإنتهاء من الصلاة بفترة وجيزة ، لافتةً إلى عدم تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن ،كما أقرت بقيام عدد من معارفها بنشر ذلك على وسائل التواصل الإجتماعى وأنها لم تنشر ما يدل على العثور عليه فى حينه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.