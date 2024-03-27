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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة دون شروط

رياض منصورالمندوب
رياض منصورالمندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة

 أكد المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور مواصلة الضغط الفلسطيني على مجلس الأمن من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، واصفا في الوقت نفسه القرار الدولي بشأن غزة ب"المهم". 
وقال منصور ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاءـ "نعمل بكافة الطرق الممكنة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري دون وضع أي شروط تذكر.
وحمل المسؤول الفلسطيني مجلس الأمن الدولي مسؤولية التزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، داعيا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام وممارسة أدواتها للضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا القرار عقب مرور أكثر من 5 أشهر من الحرب على غزة.
وأشار منصور إلى الخسائر التي لحقت بواشنطن جراء دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة، مطالبًا جميع الدول في العالم باتخاذ إجراءات وخطوات وطنية لإلزام إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة.

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