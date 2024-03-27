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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم الأم المثالية في احتفالية لجنة المرأة بالصحفيين

صدى البلد

تنظم نقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، احتفالية  لجنة المرأة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، ونماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود.

أعلنت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين مقرر لجنة المرأة، أن الفنان محمد عبد الحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، سوف يحيى حفل الأم المثالية المقرر له الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء في الدور الرابع بمقر النقابة.

الفنان محمد عبد الحميد

وأوضحت دعاء النجار أنه من المقرر أن يقدم الفنان محمد عبد الحميد باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية وسوف يشدو أيضا أغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال ، مؤكدة أنه يأتى ذلك بجهود الزميلة منى الصاوى الصحفية بجريدة الجمهورية.


 يذكر أن حفل لجنة المرأة بنقابة الصحفيين غدًا يأتى كتقليد جديد للجنة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة،و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.
 

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