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رئيس التحرير
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أحمد عمر هاشم: غزوة بدر أول لقاء مسلح بين جند الحق والباطل

أحمد عمر هاشم، عضو
أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر عن غزوة بدر وأسرارها التي لا يعرفها الكثيرون.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، أن غزوة بدر تمثل أول لقاء مسلح بين جند الحق وجند الباطل، متابعا: رسول الله بعظمته استجاب لمشورة الحباب بن المنذر، وذلك يعلمنا أهمية الاستشارة والتفاهم بين الجميع.

واسترسل: النبي أخذ مشاورة أصحابه قبل الغزوة، والاستماع إليهم قبل ملاقاة قريش، حيث نصر الله المسلمين في بدر.

وأوضح أن الله عز وجل، جعل رسول الله يرى أن عدد الكفار أقل حتى لا يخافوا، استشهد بقول الله عز:" إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ".
 

احمد عمر هاشم غزوة بدر الأزهر الكفار كبار العلماء في الأزهر

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