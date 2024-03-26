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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد عمر هاشم يوضح وصية النبي في حجة الوداع.. 3 محرمات

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، فضل شهر رمضان الكريم، معلقا: شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي انتصر فيه المسلمين على المشركين بغزوة بدر، وفتحت مكة المكرمة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد عمر هاشم خلال برنامج يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى لا يكون في طريق الإسلام من يحاول التطاول أو السجود لصنم، أرسل النبي زيد بن سعد بقافلة لتحطيم صنم (مناه) وذلك في رمضان 8 هـ.

وقال أحمد عمر هاشم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنا منحة؛ حتى يعلمنا بأن الصنم لا يثمن ولا يغني من جوع، منوها أن سريتا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد حطمتا صنما (سواع – العزى)؛ حتى لا يبقى على وجه الأرض من يلغي عقله وفكره.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: الله واحد أحد فرد صمد لم يكن له كفوا أحد ولا صاحبة ولا ولد، و شهادة التوحيد يدخل بها صاحبها الجنة وتعصم دمه ونفسه.

وشدد عمر هاشم على أن هناك حرمات ثلاث أكد عليها النبي وهو في حجة الوداع قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، وهي الدماء، والأموال، والعرض؛ ليرسي النبي قواعد الدين الصحيح.

واختتم عمر هاشم حلقته بقصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قائلا:

أنا لست أخشي الفقر في دنيا الوري.. وخزائن الرحمن لم تنفد

أنا لست أخشي زلة أو ذلة.. خير البرايا شافعي ومؤيدي

أنا لست أخشي من ظلامة ظالم.. أنا لست أخشي من عداوة معتدي

أنا لست أخشي الضيم أو بطش العدا.. وأنا المحب لآل بيت محمد
 

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