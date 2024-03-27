شريف حلمي: أحمد زكي فنان عظيم.. وأحد أفضل من أنجبت مصر

قال الفنان شريف حلمي، إن الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم، ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، موضحا أن فيلم مستر كاراتيه لم يكن على مستوى موهبته، ولكنه أراد مغازلة شباك التذاكر.

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، سر غضب الفنان الراحل أحمد زكي منه، على خلفية تقرير نشره حينما كان يعمل صحفيا في جريدة الأنباء الكويتية، ويحمل عنوان: "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، وفوجئت به يقتحم مقر الجريدة قائلا لي: "من قال لك أن مصر لديها عقدة".

ميرفت أمين

أشار الفنان شريف حلمي، إلى أن مشاركته في مسلسل ملفات سرية، مع الفنانة ميرفت أمين، نقلة فنية كبيرة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي رصدت ميزانية ضخمة لتصوير العمل وكانت تعول عليه، معقبا: "العمل مع ميرفت أمين شرف لي".