تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من 2023

بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية للسعوديين وغير السعوديين ٪4.4 في الربع الرابع من عام 2023م، منخفضًا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7%، ومنخفضًا كذلك بمقدار 0.4% عن الربع الرابع من عام 2022، طبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.7% في الربع الرابع من عام 2023م، بانخفاض مقداره 0.9% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3% عن الربع الرابع من عام 2022.

من ناحية أخرى انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ ،51.3% ومنخفضًا كذلك بمقدار 1.2% عن الربع الرابع من عام 2022م.

بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ،47.4% في حين انخفض بمقدار 0.9% عن الربع الرابع من عام 2022.