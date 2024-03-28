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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية يتابع سير الامتحانات في الكليات

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها الأهلية

أجرى الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام سير امتحانات "الميدتيرم" بكليات الجامعة، رافقه خلالها مديرى البرامج.

 
واطمئن الدكتور جمال سوسة، خلال الجولة، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.


وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، حرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية ومجلس جامعة بنها الأهلية.


كما حرص الدكتور جمال سوسة خلال الجولة على الاستماع إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم ، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

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