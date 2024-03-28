ضبط قائد سيارة لإصطدامه بشخص حال عبوره الطريق بالمقطم

ضبط رجال الأمن قائد سيارة بالقاهرة لإصطدامه بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق مما أدى لوفاته بالمقطم .



تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أن أثناء عبور حارس عقار مقيم بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار ، ونتج عن ذلك إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب ، مقيم بمحافظة القاهرة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.