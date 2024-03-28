15 مليار دولار.. العراق تستورد 52 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني



استورد العراق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق منذ يوليو 2017 عبر عقدين للغاز وحتي الان .

جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز

تشكني على هامش توقيع تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، انه "مع انتهاء عقدي بغداد والبصرة، انطلقت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي في طهران وبغداد لتوسيع تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، والذي تم الانتهاء منه أخيرًا".



ويوم أمس الاربعاء، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقيعها عقدا لتوريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن وزيرها زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات، وبمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأشارت الوزارة إلى أن “ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء”.