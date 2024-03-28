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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطيني ينتقد المقاومة على تليفزيون إسرائيلي وقرار عاجل لنقابة المحامين

ارشيفي
ارشيفي

 

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين،، اليوم الخميس، قرارا بإحالة المحامي زيد الأيوبي إلى مجلس تأديبي للنظر في الشكاوى الموجهة ضده من عدد من زملائه المحامين، الذين اتهموه بالتهجم على المقاومة الفلسطينية و"التطبيع الإعلامي"، بعد تكرار ظهوره على وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في نص القرار: "لمخالفة المحامي زيد الأيوبي أدبيات نقابة المحامين الفلسطينيين وأنظمتها ومدونة سلوك النقابة وأنظمة ولوائح اتحاد المحامين العرب التي تعتبر نقابة المحامين جزءا لا يتجزأ منه... اتخاذ المقتضى القانوني بحق المحامي المذكور ووقفه عن مزاولة مهنة المحاماة وإحالته موقوفا عن العمل إلى المجلس التأديبي وفقا للأصول والقانون".

وجاء القرار بعد وصول عدة شكاوى للنقابة من محامين يتهمون الأيوبي، بالإدلاء بتصريحات مسيئة للمقاومة وتحميلها المسؤولية عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب قوانين نقابة المحامين، فإن مشاركة الأيوبي، "تعد خرقاً لقرار النقابة الذي يمنع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويمنع الظهور على وسائل الإعلام الإسرائيلية أو إجراء لقاءات مشتركة مع إسرائيليين".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو للمحامي الأيوبي، يتهم فيه حركة حماس بـ"التصهين"، معتبراً أنها أعطت الذريعة للاحتلال الإسرائيلي لشن عدوانه وإعادة احتلال قطاع غزة. 

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