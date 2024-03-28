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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البحث العلمي ومجموعة "العربي" يطلقان النداء الثاني لمبادرة تعميق التصنيع المحلي

صدى البلد

 أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للنداء الثاني لمبادرة تعميق التصنيع المحلي في مجالات تحديث صناعة الأجهزة المنزلية بالتعاون مع مجموعة "العربي" كممثل للصناعة الوطنية، على أن يكون آخر موعد للتقدم 27 إبريل المقبل.

وأشارت الأكاديمية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تشمل 3 محاور الأول هو إنتاج المواد المغناطيسية، فيما يتضمن المحور الثاني إنتاج المطاط، والمحور الثالث هو إنتاج مثبطات الاحتراق كمضافات للبوليمرات.

وأوضحت أن المشروعات المعلن عنها مشروعات قومية تحتاج إلى فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.

ويأتي هذا النداء ضمن بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجموعة العربي بهدف مجابهة بعض التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

كما يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة والجامعات والمراكز البحثية وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف لزيادة المكون المحلي في التصنيع وتوفير فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة والتي أعدتها الأكاديمية تنفيذا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

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البحث العلمي ومجموعة "العربي" يطلقان النداء الثاني لمبادرة تعميق التصنيع المحلي

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