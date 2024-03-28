عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات الشهر العقاري تصل سوق السيارات.. وبرنامج توعية أُسرية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

صدى البلد

قررمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم تزويد سوق السيارات بخدمات الشهر العقاري، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة .

جاء ذلك بعدما تلقى المحافظ تقريرا أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات ، على مساحة فدانين بالقرب من محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعم السوق ببعض المرافق والخدمات الأساسية . 

وتضمن التقرير تلاحظ زيادة عدد السيارات المعروضة للبيع بالسوق ، في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري ، وسط إقبال أهالي بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة ، حيث يفتح السوق أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصراً " خلال شهر رمضان فقط".

كما قامت الوحدة المحلية بعمل تندات انتظار داخل الساحة، والتي تم تأهيلها وتهيئتها بالشكل المناسب للتيسير على مرتادي السوق وتوفير سبل الراحة ، من خلال توفير أماكن انتظار مناسبة وتندات لحماية الناس خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة .

انطلاق فعاليات الندوة التوعوية 

على جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انطلاق فعاليات الندوة التوعوية ضمن برنامج التوعية الأُسرية والمجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة مجتمع آمن، والذي تنظمه مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، بحضور 150 طالبا وطالبة من أبناء الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي ، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية و محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات المقبلين علي حياه ما بعد الجامعة ، لتكوين أسرة مستقرة كنواة لمجتمع آمن، وزيادة الوعي لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لتقوية بنيان الأسرة المصرية، والعمل على زيادة تماسكها وترابطها، من خلال أدوار توعوية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

30 طن متفجرات.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحماس بطول 2.5 كم

تحرشت بأطفال المنطقة .. بائعة المخلل تواجه الحبس 4 سنوات

تخفيض يصل لـ 300 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

درس التراويح بالجامع الأزهر: القرآن مأدبة الله من تمسك به عصمه

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

خدمات الشهر العقاري تصل سوق السيارات.. وبرنامج توعية أُسرية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

البرنوس .. درة بالملابس التونسي تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ