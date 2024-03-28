خدمات الشهر العقاري تصل سوق السيارات.. وبرنامج توعية أُسرية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

قررمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم تزويد سوق السيارات بخدمات الشهر العقاري، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة .

جاء ذلك بعدما تلقى المحافظ تقريرا أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات ، على مساحة فدانين بالقرب من محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعم السوق ببعض المرافق والخدمات الأساسية .

وتضمن التقرير تلاحظ زيادة عدد السيارات المعروضة للبيع بالسوق ، في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري ، وسط إقبال أهالي بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة ، حيث يفتح السوق أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصراً " خلال شهر رمضان فقط".

كما قامت الوحدة المحلية بعمل تندات انتظار داخل الساحة، والتي تم تأهيلها وتهيئتها بالشكل المناسب للتيسير على مرتادي السوق وتوفير سبل الراحة ، من خلال توفير أماكن انتظار مناسبة وتندات لحماية الناس خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة .

انطلاق فعاليات الندوة التوعوية

على جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انطلاق فعاليات الندوة التوعوية ضمن برنامج التوعية الأُسرية والمجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة مجتمع آمن، والذي تنظمه مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، بحضور 150 طالبا وطالبة من أبناء الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي ، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية و محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات المقبلين علي حياه ما بعد الجامعة ، لتكوين أسرة مستقرة كنواة لمجتمع آمن، وزيادة الوعي لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لتقوية بنيان الأسرة المصرية، والعمل على زيادة تماسكها وترابطها، من خلال أدوار توعوية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.