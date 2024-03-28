خطوة جديدة لتعزيز التعليم الرقمي في مصر.. تفاصيل

شهدت القاهرة اليوم افتتاح ستوديو المحتوى التعليمي الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الرقمي، بمدينة السادس من أكتوبر والذى جاء لتسليط الضوء على أهمية التعليم الرقمي وتحقيق التنمية البشرية.

جاء ذلك بالتعاون بين منظمة اليونسكو والأكاديمية المهنية للمعلمين وهواوى العالمية حيث تهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه، من خلال تطوير محتوى رقمي مبتكر وتوفير التدريب عبر الإنترنت.

الاستديو الجديد يعد مركزاً متخصصاً لإنتاج مواد تعليمية رقمية مبتكرة. ويهدف إلى تطوير محتوى تعليمي متميز يتوافق مع أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التعليمية لتطوير المعلمين معتمدا على فلسفة التحول الرقمى .

وتعتبر التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي أدوات قوية للتنمية البشرية، حيث تسهم في توفير فرص التعلم المتساوية وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

تعكس هذه الشراكات المستمرة بين هواوي واليونسكو التزامهما المشترك بتعزيز التعليم الرقمي وتحسين فرص التعلم للجميع.