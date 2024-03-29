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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: من المتوقع تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين.. بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ربنا معاك

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

 

سها جندي: عدد المصريين في الخارج 14 مليون ووزارة الهجرة أمن قومي
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين في الخارج 14 مليون، مشيرة إلى أنها تعتبر وزارة الهجرة أمن قومي، وأصبحت وزارة مستقلة لها عملها الخاص منذ 9 سنوات، بعد تولي الرئيس السيسي.
 

مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه.
 


شريف حلمي يكشف تفاصيل مروعة عن نجاته من الموت بأعجوبة.. فيديو
كشف الفنان شريف حلمي، تفاصيل نجاته من الموت بأعجوبة إثر تعرضه لحادث سير أليم في عام 2016.
 

مصطفى بكري: أهالي سيناء يعطون المثل والقدوة في دعم الأشقاء بفلسطين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أمريكا ليست داعية للسلام، ولكنها شريكا في المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الأخرى.
 

مصطفى بكري: من المتوقع تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي سيرفع علم مصر على العاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.
 

بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ربنا معاك
وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد عرض صورة له ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وحاول كتم البكاء، قائلا: "ربنا معاك.. ولو هسأله هقوله ازاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور".
 

شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالات.. سعاد صالح تعلن مفاجأة
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهل هناك مقصد من ذلك". 

 

نائب: الحوار الوطني ذراع الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر
أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة دليل قاطع على أهمية مناقشات واقتراحات جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية في هذا الحوار.
 

ياسر جلال: المتحدة سعت لتوفير كل الإمكانات لـ مسلسل جودر
قال الفنان المصري ياسر جلال، إن مسلسل جودر الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024 عمل مكتمل العناصر، ونحن نفكر في أن يأخذ كل عمل حقه، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للمسلسل وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعت وسخرت لتوفير كل الإمكانات لإنتاج مسلسل جودر.
 

حلم للمغتربين.. وزيرة الهجرة تكشف امتيازات مبادرة استيراد السيارات
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة المصرية عندما قامت بعمل مبادرة استيراد السيارات من الخارج، عملت على وجود امتيازات كبيرة، كانت بمثابة حلم للمغتربين.

 

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