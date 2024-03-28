مصطفى بكري: أهالي سيناء يعطون المثل والقدوة في دعم الأشقاء بفلسطين

عن أطول مائدة إفطار بدون طعام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أمريكا ليست داعية للسلام، ولكنها شريكا في المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الأخرى.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، إن أهالي سيناء الذين يقدمون المثل والقدوة في دعم أشقائهم في غزة سيقيمون غدا مائدة إفطار جماعي وتعد أطول مائدة بدون طعام على مسافة 8 كيلو متر دعما لأهالينا في غزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس القبائل في سيناء سيعمل على إرسال 100 الف وجبة لأشقائنا في غزة.