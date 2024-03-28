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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر جلال: المتحدة سعت لتوفير كل الإمكانات لـ مسلسل جودر

ياسر جلال
ياسر جلال

قال الفنان المصري ياسر جلال، إن مسلسل جودر الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024 عمل مكتمل العناصر، ونحن نفكر في أن يأخذ كل عمل حقه، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للمسلسل وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سعت وسخرت لتوفير كل الإمكانات لإنتاج مسلسل جودر.

 

وأضاف جلال اليوم الخميس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدى كمال عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الميزة في مسلسل جودر أنه يوجد به نص قوي جدًا، كما أن لدينا كوكبة كبيرة من الفنانين الممثلات والممثلين وهذا شيء إيجابي في العمل الفني، مشيرًا إلى أنه دائما يسعى للبحث عن الاختلاف.

 

جودر

وأوضح أن كل عمل يقوم بتأدية يكون مختلفا عن سابقه، وفي مسلسل جودر يقوم بعمل شخصيتين الأولى شخصية الملك شهريار، والشخصية الثانية شخصية جودر بن عمر المصري، وهنا يتخيل للملك شهريار نفسه بأنه جودر.
 

“القاهرة الإخبارية” الإعلامية هدى كمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العمل الفني القاهرة الإخبارية دراما رمضان ياسر جلال

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