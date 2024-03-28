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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب: الحوار الوطني ذراع الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة دليل قاطع على أهمية مناقشات واقتراحات جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية في هذا الحوار.

واعتبر "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الحوار الوطنى بمثابة ذراع الدولة المصرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات القليلة القادمة ليجعل من مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة والقادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

مصطفى مدبولى

ووجه التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تصريحاته الواضحة والحاسمة حول الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي لتنفيذ توصيات الحوار الوطني.
 

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