مصطفى بكري: من المتوقع تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي سيرفع علم مصر على العاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إنه من المتوقع استقالة جميع المحافظين، مؤكدا أن عدد كبير من الوزراء سيخرجون من الوزارة ممن لم يحققوا جديدا.

وتابع مصطفى بكري، أن الوزارة الجديدة ستشهد عددا من الشباب، مؤكدا أن تغيير عدد من الوزراء ممن تحملوا المسئولية في التعديل الأخير سيتم تغييرهم.

وأشار قدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية سيشملهم التغيير القادم.

