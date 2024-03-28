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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الشركات تستجيب لمبادرة خفض الأسعار.. تحرك حكومي عاجل قبل عيد الفطر

صدى البلد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الحكومة يتابع المتفق عليه بشأن خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية أن بعض الشركات بدأت منذ أمس الإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 15%، قائلا إن هناك انخفاضا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.

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واشار  المستشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة، إلى جانب متابعة خفض أسعار السلع، تعمل على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، مشيرا إلى أن ضبط سعر الصرف يسهم في توازن الأسواق.

سعر صرف الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 40%

وأكد أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أنه وصل في السوق الموازي إلى 72 جنيها، وانخفض الآن في البنوك إلى نحو 46 جنيها.

 

وقال إن فرق المجلس تتابع تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفا أن العديد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يتابعون أسعار السلع في الأسواق، وجهود الحكومة لضبط الأسعار. وأوضح أن هناك فرقا مشكلة من وزارة التموين، ولجانا من الوزارة في كل محافظة، تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والالتزام بوضع الأسعار على السلع، والتخفيضات في المحال التجارية والسلاسل.

 

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على "الفرق مشكلة وتعرض تقاريرها بدءا من اليوم على رئيس الوزراء، لتبيان مدى الالتزام بخفض السعر والعمل على تنفيذ كل القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصنعين".

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها استعدادات الحكومة لعيد الفطر المبارك.

 

وناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.


وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

واستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

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