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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رشوان: الحكومة اتخذت قرارات فعلية بشأن توصيات الحوار الاقتصادي.. تشكيل الأعلى للضرائب أبرزها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

 

وخلال اللقاء، الذي جمع أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خطط زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية.

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رشوان: الحكومة اتخذت قرارات فعلية بشأن توصيات الحوار الاقتصادي.. تشكيل الأعلى للضرائب أبرزها


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