عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة الأخير.. برلمانية: تعيين 150 ألف معلم يسهم في سد العجز

المعلمين
المعلمين

أيدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الحكومة بالتزامها بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

 

مستوى عالٍ من الكفاءة 

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الوزارة وضعت شروطا لاختيار معلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية والقدرة التربوية، لارتباط مهنتهم بتربية الأطفال والنشء، والعمل على إعداد أجيال متعلمة وقادرة على خدمة وطنهم، وكذلك من جانب آخر سد عجز توافر المعلمين على مستوى الجمهورية.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن قرار الحكومة اليوم بالتزامها بتعيين 150 ألف معلم يؤكد احترامها للقانون والدستور والمساواة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

موضوعات متعلقة

الشعب الجمهوري يستضيف لفيفا من قيادات الأحزاب والنواب بصالون نقاشي

ضوابط وإجراءات رعاية العاملين في الخارج وفقا للقانون

ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المراكب| تفاصيل

الكرامة الأبرز.. 5 التزامات لضمان حق المواطن في تداول المنتجات وفقا لحماية المستهلك

عقوبات رادعة لتحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات

للموظفين| حالات تخفيض ساعات العمل وفقا للقانون

المصريين الأحرار يكلف منى كيرلس بأمانة تنظيم محافظة الإسكندرية

عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا| تفاصيل

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي

لا تلبي مصالحنا.. تحذير خطير من روسيا للغرب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية

أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بـ«يوم الفرقان».. فيديو

مفتي الجمهورية: التخطيط المدروس في معركة بدر يعطي دروسًا مجيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ