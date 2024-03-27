بعد قرار الحكومة الأخير.. برلمانية: تعيين 150 ألف معلم يسهم في سد العجز

أيدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الحكومة بالتزامها بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

مستوى عالٍ من الكفاءة

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الوزارة وضعت شروطا لاختيار معلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية والقدرة التربوية، لارتباط مهنتهم بتربية الأطفال والنشء، والعمل على إعداد أجيال متعلمة وقادرة على خدمة وطنهم، وكذلك من جانب آخر سد عجز توافر المعلمين على مستوى الجمهورية.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن قرار الحكومة اليوم بالتزامها بتعيين 150 ألف معلم يؤكد احترامها للقانون والدستور والمساواة.