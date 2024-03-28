بكري: هتاف فلسطين سيطر على حفل إفطار المطرية.. وتكريم رئيس الوزراء ليس غريبا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما حدث في منطقة المطرية، خلال حفل الإفطار الذي تم تنظيمه، ليس غريبا على أهلها الذين يتعاونون سويا للقيام بحفل إفطار جماعي للعام العاشر على التوالي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هتاف فلسطين كان مسيطرا ومهيمنا، خلال حفل الإفطار، وهو ما يعكس حس المواطن الإنساني تضامنا مع الأشقاء الذين يعانون من ويلات الحرب والإبادة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لم يكن غريبا أن يكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا ممن نظموا هذا الإفطار في لافتة لها معناها ودلالتها وكأن الكل يقول إن مصر لا بد أن تكون مثل المطرية.