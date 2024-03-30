قناته تعرضت للتهديد.. تفاصيل جديدة بشأن طعن مذيع إيراني في بريطانيا

أعلن متحدث أن حادث الطعن الذي تعرض له بوريا زراعتي أحد مقدمي البرامج الإخبارية على قناة “إيران انترناشيونال”، يأتي بعد "تهديدات شديدة" وجهت إلى المحطة التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وتعرض مذيع برنامج إيران الدولي بوريا زراتي، 36 عاما، لهجوم من قبل مجموعة خارج منزله في ويمبلدون، جنوب لندن.

ونشر اليوم السبت صورة وهو يبتسم من سريره في المستشفى وهو يتعافى.

ويقود ضباط مكافحة الإرهاب التحقيق، فيما نفت طهران أي تورط لها.

وقال المتحدث باسم القناة المعارضة آدم بيلي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن المحطة كانت تحت "تهديدات شديدة" لمدة 18 شهرا.

وأضىاف أن الحرس الثوري الإيراني يستهدف الصحفيين وعائلاتهم، مستطردًا "إلى جانب زملائنا في بي بي سي الفارسية، تعرضت إيران إنترناشونال للتهديد، تهديدات شديدة للغاية، على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية منذ أن قال الحرس الثوري الإيراني: "نحن قادمون من أجلكم"، وهو ما كرروه باستمرار".

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني "يتواصل عبر وكلاء، ولا يتركون أي أثر ورقي".

وقال بيلي: "لن يتصل أحد من الحرس الثوري الإيراني ويقول: "هذا نحن"، ولكن تم احتجاز العائلات للاستجواب والتهديد".