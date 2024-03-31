عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

صدى البلد

بدأت لجان تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، اليوم الأحد في استقبال طلبات المرشحين والمستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

ويتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام 17، 18، 21، 22 أبريل 2024، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.. وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم 
الأحد الموافق 28 أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية.


وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

تيسير الإجراءات

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال. 


وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.


وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

صلح وصراخ.. عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي في فخ رامز جاب من الآخر

اختلس 15 مليون جنيه .. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة سياحية دولية للجنايات |خاص

مكنتش عايزة المشاهد دي.. ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم

صراخ عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بسبب نعامة "رامز جاب من الآخر"

حر ورياح وشبورة| طقس غريب يخيم على مصر.. والأرصاد تحذر هؤلاء

استهدفت قائدا كبيرا.. جيش الاحتلال يعلق على الغارة الإسرائيلية بجنوب لبنان |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطربوش.. السفير الكوري يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد زيارته الأماكن التاريخية بمصر

مسلسل جودر الحلقة 6.. الجنية رتيبة تنقذ ياسر جلال من الموت

بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق | شاهد

وسط البلد يحيون حفلا في إحدى الخيم الرمضانية| صور

فيديو

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

أنا أهم مخرج.. هادي الباجوري يكشف سبب انفصاله عن ياسمين رئيس

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا تستحق النجومية بجدارة

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ