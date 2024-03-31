محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء مول الخدمات الطبية المواجه لمستشفى المسلة التخصصى

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية للمتابعة الميدانية لمشروع إنشاء مول الخدمات الطبية المواجه لمستشفى المسلة التخصصى الذى يقام على مساحة 250 مترا مسطحا، ويتكلف إنشاؤه أكثر من 3 ملايين جنيه ليضم دورا أرضيا و 3 أدوار علوية .

ويأتى ذلك استعداداً للتشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال الجولة التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومسئولو الجهات المختصة كلف اللواء أشرف عطية بالإسراع بوتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى لجنى الثمار الإيجابية منه ، وخاصة أنه سيضم مراكز طبية فى التخصصات المختلفة ، وأيضاً مراكز للأشعة ، وصيدلية ليكون إضافة هامة للخدمات المقدمة بمستشفى المسلة .

التأمين الصحى

وكلف المحافظ بأن يتم إنهاء إجراءات الترخيص وفقاً لإعتماد هذه المراكز من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية حتى تكون متوافقة مع ضوابط ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وشدد عطية على ضرورة أن يتكامل مع تنفيذ مشروع المول الطبى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالمنطقة المواجهة له بأرض المعارض ، مع إضفاء اللمسات الجمالية بها ، مكلفاً بأن يتم بالتوازى مراعاة أعمال الإنارة والمسطحات الخضراء ، وإنشاء أكثر من مكان لإنتظار السيارات على مساحة 800 م2 حتى تتحقق كافة مقومات النجاح للمشروع والظهور بالشكل الحضارى المشرف .