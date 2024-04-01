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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| تخفيض 180 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. وفر 40 ألف جنيه واركب نيسان صني "كسر زيرو"..5 سيارات انخفضت أسعارها في مصر

كشفت شركة شاومي الصينية
كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا، عن نسختها الجديدة كليًا SU7

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات وبمواصفات خليجية.

 

تخفيض 180 ألف جنيه .. أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر

شهدت الأيام الماضية انخفاضا رسميا لأسعار سيارات MG المقدمة في السوق المصري، ومنها النسخة ZS موديل 2024، والتي تعد أرخص سيارة تنتمي للفئة الرياضية ضمن طرازات الكروس اوفر، حيث انخفضت أسعارها الرسمية بقيمة تتراوح بين 175 ألف و180 ألف جنيه بإختلاف الفئات المطروحة.

 

وفر 40 ألف جنيه .. اركب نيسان صني 2024 أعلى فئة "كسر زيرو"

ظهرت السيارة الأكثر شهرة في مصر "نيسان صني" N17 للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة قدرها 800 كم، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" مع حالة الفبريكا بالكامل.

 

أقل من سعرها بـ 150 ألف جنيه.. اشترِ سيارة أوتوماتيك موديل 2024

بعد أن وصلت أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 إلى 850 ألف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، ظهرت السيارة للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة، بسعر يقل عن تلك القيمة بـ 150 ألف جنيه، وبحالة الزيرو.

 

بدون أوفر برايس .. سيارة عائلية تقدمها جيلي بهذا السعر

وسط التراجع المستمر والرسمي في أسعار السيارات، اختفت ظاهرة الأوفر برايس لعدد كبير من الطرازات المطروحة محليًا، وكانت هذه الظاهرة تعني فرض قيمة إضافية على السعر الأصلى للسيارة من قبل بعض التجار والموزعين، مقابل التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.

 

تراجعت 500 ألف جنيه.. 5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضات سعرية رسمية متتالية، شملت عدد كبير من الطرازات منها شركة جيتور، وبيجو الفرنسية، بالاضافة إلى بعض سيارات سوزوكي، إلى جانب قائمة سيارات ام جي، وقائمة سيارات شركة أوبل.

 

حجز 90 ألف نسخة.. سيارة "شاومي" SU7 الكهربائية بهذا السعر

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا، عن نسختها الجديدة كليًا SU7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، مع انتمائها إلى فئة السيارات الكهربائية، ومن المدهش أن يتم حجز نحو 90 ألف نسخة بعد طرح السيارة بـ 24 ساعة فقط.

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