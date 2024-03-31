صلاة التهجد من الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من رمضان .. شاهد

يؤدي المسلمون في رحاب الحرمين الشريفين، صلاة التهجد من الحرمين، في الليالي العشر الأواخر من رمضان 2024.

نقلت قناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، بثا مباشرا لصلاة التهجد من الحرمين الشريفين في أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان، ويؤم المصلين في الحرم المكي، الشيخ عبد الرحمن السديس.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كيفية صلاة التهجد في رمضان، إن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله؛ حيث ورد عنه أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه].