قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية القديم
حوادث مأساوية تضرب محافظة سوهاج | حرائق بالجملة وشاب ينهي حياته بـ«قرص الموت»
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
خطوة مهمة.. السولية يتحدث عن كواليس انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا
في الميكروباص.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة البساتين
باستثمارات 600 مليون جنيه.. إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان| تفاصيل
خطوات وطريقة استخراج رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها
الفريق أسامة عسكر: انهاء كل معوقات تعطيل اجراءات تقنين الأراضى
زاد العزة .. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة
البطاطس والفراولة في الصدارة.. بالأرقام حجم صادرات الخضراوات والفاكهة خلال الأسبوع الماضي
سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي
افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لرؤية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار

هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية
هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.

الغرف السياحية 

جاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.

وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.

كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.

وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.

وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.

كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.

ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.

واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.

وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي السياحة الاستثمار الفندقي الغرف السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

الزمالك

مهاجم الزمالك السابق يشيد بالصفقات الهجومية للقلعة البيضاء

الزمالك

إبراهيم صلاح يتغنى بصفقات الزمالك الجديدة

بالصور

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع

طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..
طريقة عمل مشروب بذور الشيا بالليمون والنعناع..

لتجنب الإصابة بالجفاف.. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد