شاهد.. الاحتلال يشن غارة على مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق

قالت مصادر صحفية أن طيران الاحتلال شن غارة على مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق استهدف من خلالها ملحق السفارة الإيرانية في دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت وسائل اعلام في سوريا، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات قوية في محيط دمشق، فيما يجري التحقق من طبيعتها، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وأظهرت مقطاع فيديو وصورة لـRT الروسية، الدخان يتصاعد من المنطقة التي سمعت فيها الانفجارات.

وأشارت إلى أن الاستهداف طال مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة.

