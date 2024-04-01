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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: السنوات الـ 10 الماضية في حكم الرئيس أحدثت تغيرات اقتصادية هائلة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية في حكم الرئيس السيسي، أحدثت تغيرات هائلة ببنية الاقتصاد المصري وبشكل الوطن وحيويته وموارده، فقد عمل السيسي على تأسيس جمهورية جديدة حقيقية في كل المجالات.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مع بدء عهد جديد للرئيس السيسي في حكم مصر، وأداء القسم لولاية رئاسية جديدة، فإن المصريين يتطلعون لفترة أكثر ازدهارا من كل ما سبق والانجازات التي تحققت على الأرض ويلمسها الجميع، مشيرا إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام، والقضاء على فيروس سي، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، علاوة على انطلاق مشروع هائل للبنية التحتية وإنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلو مترات  للطرق الجديدة والكباري والجسور والمحاور.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الزراعة المصرية شهدت كذلك طفرة غير مسبوقة، بإضافة قرابة 4 ملايين فدان للمساحة المنزرعة ومشروعات عملاقة ضخمة منها مستقبل مصر الزراعي وتوشكي وغيرها.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن 10 سنوات مرت على الوطن في أمن واستقرار رغم كل التحديات، وهناك تطلع للفترة الرئاسية المقبلة، وستكون الأهم لحصد ثمار كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية.

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