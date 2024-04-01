باكستان تعزي إيران في ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفارة طهران بدمشق

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 الهجوم الإسرائيلي على مقر السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

قدمت باكستان تعازيها لأسر الضحايا وشعب وحكومة إيران، موضحة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة سوريا ويقوض استقرارها وأمنها.

وقالت الخارجية الباكستانية إن الهجوم الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر الهجمات ضد الدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية غير قانونية أيضًا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكدت إسلام أباد أن هذا التصرف غير المسؤول الذي قامت به القوات الإسرائيلية يشكل تصعيدا كبيرا في منطقة مضطربة بالفعل، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى منع إسرائيل من مغامراتها في المنطقة وأعمالها غير القانونية التي تهاجم جيرانها وتستهدف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية.