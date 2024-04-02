نشاط المصانع بالصين في أفضل مستوياته منذ 13 شهرًا

أظهر مسح خاص من Caixin أن نشاط المصانع في الصين توسع في مارس بأقوى وتيرة في أكثر من عام، في مؤشر على استقرار النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر من Caixin إلى 51.1 في مارس، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير 2023، بعد أن ارتفع إلى 50.9 في فبراير.



وكان الاقتصاديون توقعوا أن تصل القراءة إلى 51، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight Group، وانغ زهي، في بيان بشأن المسح: "بشكل عام، واصل قطاع التصنيع التحسن في مارس، مع تسارع التوسع في العرض والطلب، وانتعاش الطلب الخارجي".

وأصدر المكتب الوطني الصيني للإحصاءات بيانات مسح سابقاً أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في البلاد وصل إلى 50.8 في مارس، وهي أقوى قراءة منذ مارس من العام الماضي والتي كانت أيضًا أقوى من التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته رويترز.

واعترفت الحكومة الصينية سابقًا بأن هدف عام 2024 "لن يكون سهلاً"، خاصة وأن البلاد لا تزال تواجه الطاقة الفائضة وضغوط الأسعار المتعثرة وسط أزمة العقارات والديون

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، حددت رئيسة صندوق النقد الدولي بعض التحديات القصيرة والطويلة الأجل التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محذرة من أن الصين بحاجة إلى إصلاحات هيكلية من أجل زيادة النمو والتحرك نحو تعزيز الاستهلاك المحلي والثقة.

وبشكل منفصل، قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في عام 2024، محذراً من استمرار الصراعات العقارية.