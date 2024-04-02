عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشاط المصانع بالصين في أفضل مستوياته منذ 13 شهرًا

صدى البلد

أظهر مسح خاص من Caixin أن نشاط المصانع في الصين توسع في مارس بأقوى وتيرة في أكثر من عام، في مؤشر على استقرار النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر من Caixin إلى 51.1 في مارس، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير 2023، بعد أن ارتفع إلى 50.9 في فبراير.


وكان الاقتصاديون توقعوا أن تصل القراءة إلى 51، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight Group، وانغ زهي، في بيان بشأن المسح: "بشكل عام، واصل قطاع التصنيع التحسن في مارس، مع تسارع التوسع في العرض والطلب، وانتعاش الطلب الخارجي".

وأصدر المكتب الوطني الصيني للإحصاءات بيانات مسح سابقاً أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في البلاد وصل إلى 50.8 في مارس، وهي أقوى قراءة منذ مارس من العام الماضي والتي كانت أيضًا أقوى من التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته رويترز.

 

واعترفت الحكومة الصينية سابقًا بأن هدف عام 2024 "لن يكون سهلاً"، خاصة وأن البلاد لا تزال تواجه الطاقة الفائضة وضغوط الأسعار المتعثرة وسط أزمة العقارات والديون

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، حددت رئيسة صندوق النقد الدولي بعض التحديات القصيرة والطويلة الأجل التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محذرة من أن الصين بحاجة إلى إصلاحات هيكلية من أجل زيادة النمو والتحرك نحو تعزيز الاستهلاك المحلي والثقة.

وبشكل منفصل، قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في عام 2024، محذراً من استمرار الصراعات العقارية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير.. أول كلمات الرئيس بعد أداء حلف اليمين|فيديو

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب

رئيس النواب: برلمان دول المتوسط يختار السيسي «بطل السلام» في 2024

حصيلة مفجعة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة.. 32.916 شهيدا و75.494 مصابا

سنجعلهم يندمون.. خامنئي يتوعد قاتلي مستشاري الحرس الثوري في سوريا

لحظة تاريخية.. السيدة انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

7 ملامح للعهد الجديد.. السيسي : أمن مصر القومي أولوية .. وسنعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

الفخراني لصدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ