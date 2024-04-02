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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

أحمد عزت بطل تعويم
أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفن

غيب الموت الشاب أحمد عزت، صاحب الصورة الأشهر في قناة السويس، في مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية. أحمد عزت كان أحد أبطال عملية تعويم السفينة البنمية إيفر جيفين التي جنحت في قناة السويس قبل ثلاث سنوات، وأدت إلى تعطل الملاحة لعدة أيام.

وفاة بطل إيفرجيفين

حالة من الجدل أحاطت برحيله، بدءا من كتابته رسالة وداع وظن البعض أنها غير مقصودة حتى كشف التحقيقات أن غنهاء حياته مقصودا.

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بـ هيئة قناة السويس بالإسماعيلية عن وفاة أحمد عزت، وهذا أثار حزنًا عميقًا بين سكان المحافظة، حيث كان محبوبًا لدى الجميع بسبب طيبة قلبه وأخلاقه الحسنة. يُذكر أنه قد تنبأ بوفاته قبل أسابيع قليلة، حيث نشر رسالة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يطلب فيها من الناس أن يتذكروه بالخير.

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أحمد عزت كان يعمل كمشرف فني على إحدى القوارب القاطرة التي سحبت السفينة إيفر جيفين بعد أن جنحت في قناة السويس. وقد تمكن من إصلاح الواير المصنوع من الصلب بقطر 15 سنتيمترًا في السفينة، وبعد نجاح عملية التعويم، التقط الصورة الشهيرة التي أصبحت رمزًا للنجاح والإرادة. وعبر عن تعبه وجهوده التي استمرت لمدة 17 ساعة.

الشاب أحمد عزت

جنوح السفينة إيفر جيفين

وتجدر الإشارة إلى أن جنوح السفينة إيفر جيفين في قناة السويس قبل ثلاث سنوات تسبب في تعطل الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، قبل أن تنجح مصر في تعويمها بجهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية.

خلافات زوجية أنهت حياته

تم دفن أحمد عزت، صاحب أشهر صورة في واقعة تعويم السفينة إيفرجيفن، أمس في مقابر الأسرة بمحافظة الإسماعيلية. وسط حالة من الحزن والألم، حضر المئات من زملائه وأفراد عائلته لتوديعه.

تفيد التحقيقات الأولية أن أحمد عزت قرر إنهاء حياته بسبب خلافات زوجية. انتشرت رسائله على منصة فيسبوك تشير إلى حالة نفسية سيئة يعاني منها. وفي يوم الحادث، حضر إلى مكان العمل قبل الموعد المحدد، وعلق مشنقة في ونش وأنهى حياته. لم يكتشف زملاؤه الحادث حتى حلوا في وقت العمل.

الشاب أحمد عزت

من هو أحمد عزت ؟

أحمد عزت كان أحد أبطال واقعة تعويم السفينة إيفرجيفن. قام بالمشاركة في عملية تعويم السفينة مع زملائه من أبناء بورسعيد، ولقط صورة مشهورة من أعلى الونش بعد نجاح المهمة. أصبحت هذه الصورة رمزًا للإرادة والتحدي، وتم تداولها على نطاق واسع على المستوى المحلي والعالمي. وقد أجرى العشرات من المقابلات الإعلامية بعدها، حيث شارك قصته وتجربته في عملية الإنقاذ.

وتسببت وفاة أحمد عزت في صدمة كبيرة، حيث تم تكريمه واعتباره بطلاً وشخصية ملهمة بعد النجاح الذي حققه في عملية تعويم السفينة.

أحمد عزت التواصل الاجتماعي التحقيق السفينة البنمية أيفر جيفين

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