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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على سوريين في السعودية لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

 
نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بالسعودية، في القبض على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية؛ لعرقلتهم حركة السير والقيادة بتهورٍ في طريقٍ عام.

وذكر الأمن العام في بيان له ، أنه تمّ إيقاف الجميع واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجارٍ القبض على آخرين.

وكانت دوريات الأمن في العاصمة السعودية  الرياض القت في وقت سابق  القبض على سعودي لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.

وفي وقت سابق؛ ألقت شرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة القبض على 4 وافدات من الجنسية المصرية؛ لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل.

وبحسب البيان الصادر عن الأمن العام السعودي؛ فقد تم استرداد المسروقات منهن، وإيقافهن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن للنيابة العامة.

و بالأمس؛ ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وبحسب البيان الصادر عن الأمن العام  في الملكة؛ فإن قرار القبض صدر لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل لحسابهم الخاص والترويج لحملات عمرة وهمية في مكاتب غير نظامية، بغرض النصب والاحتيال.

وضبطت الأجهزة الأمنية؛ بحوزت المتهمين مبالغ مالية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

الرياض السعودية الأمن العام السعودي

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