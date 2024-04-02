حماة الوطن: مصر تواصل عمليات البناء والتنمية مع الولاية الجديدة للرئيس السيسي

توجه حزب حماة الوطن بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء ولايته الجديدة قائلا:" ونحن في بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري الذي اختار بإرادته الحرة في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة خير من يقود سفينة الوطن لمدة 6 سنوات مقبلة إلى بر الأمان".

وأضاف في بيان صادر عنه :" نتطلع مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تواصل الدولة جهودها التنموية في كافة القطاعات، وفي كل شبر من أرض الوطن، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم".

وأكمل انه مع الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، يتحقق الحلم الذي طالما خطط وسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام المسئولية، وهو الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تتجسد فيها جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم:" حماة الوطن وهو من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تجدد العهد مرة أخرى باستمرار مساندتها للدولة المصرية والوقوف خلف الرئيس لاستكمال عمليات البناء والتنمية وتحقيق حلم كل مواطن مصري".