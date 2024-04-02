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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حياة كريمة وتمكين الشباب أبرز إنجازات السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة اليوم امام مجلس النواب، تضمن رسائل حاسمة، واتسم بالمصارحة والشفافية كعادة الرئيس فى جميع خطاباته مع شعبه.

وأكد الديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة، تطرق للعديد من الملفات والقضايا الشاكية، ولم يتعامل مع المشاكل بمبدأ المسكنات، ولكنه اختار الطريق الصعب وهو الحل الجذري للمشاكل، وتخطى العديد من التحديات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، ومن ثم الشعب ينتظر المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ملف تمكين الشباب من أهم وأبرز الملفات التى شهدت اهتماما غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" تلك المبادرة التى تحولت لمشروع قومى، والتى تعتبر من أهم الإنجازات التي حققت طفرة هائلة فى حياة المواطنين فى الريف والقرى، إضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى التى ساهمت فى عملية التنمية ورؤية مصر 2030.

وتابع إبراهيم الديب:" ومن ثم متوقع ان تشهد الفترة الرئاسية الجديدة إنجازات كبيرة منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانئ، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التي وفرت العديد من فرص العمل للشباب
 

إبراهيم الديب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب

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