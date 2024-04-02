حزب ”المصريين“: فوز السيسي بجائزة برلمان البحر المتوسط للسلام 2024 تقدير دولي

أرسل المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برقية فخر واعتزاز مقرونة بأصدق معاني التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد منحه جائزة «بطل السلام» لعام 2024 من برلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن قرار منح الرئيس السيسي هذه الجائزة يُعطي قيمة مٌضافة للجائزة وليس إضافة إلى شخص الرئيس المصري.

وقال ”أبو العطا“ في برقيته: إن منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام تأتي في وقت دقيق للغاية ذو أهمية كبيرة ولكن الأهمية الأكبر اكتسبها الرئيس من التفاف شعبه حوله داعمين بكل قوة قيادته الحكيمة والرشيدة للبلاد، مؤكدًا أن تقدير برلمان البحر الأبيض المتوسط لقائد مصر يعكس حجم ومكانة مصر وقائدها والدور الفاعل والمؤثر في المنطقة، فضلًا أنه تجسيد لجهوده المخلصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“: الرئيس السيسي حصل على تكريمه من شعبه الذي وقف خلفه في أحلك الظروف مؤمنًا به وبقدرته على انتشال الوطن من براثن الفتنة والإرهاب، وصولًا إلى عهد جديد تحت قيادته يتمتع فيه المصريون بالازدهار والأمن والأمان في وقت يشتعل فيه المحيط الإقليمي بالحروب والنزاعات.

وتابع عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: حفاظ مصر على توازنها في منطقة الشرق الأوسط كقلب نابض، بل وامتداد يد قيادتها خارج الأراضي المصرية لحلحلة أزمات كثيرة، والقضاء على الجماعات الإرهابية في أرض الفيروز بوجه خاص ومصر بوجه عام، أرسى قاعدة اعترف بها العالم حاليًا السيسي بطل السلام.

واختتم: جهود الرئيس السيسي الرائعة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى الأشقاء في الأراضي المحتلة، ودوره المحوري في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها لا يحتاج لجائزة وإنما يحتاج العالم أجمع أن يؤمن بأن السلام هو الحل الأمثل لاستقرار العالم.