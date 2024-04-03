عضو القومي للمرأة: بكيت بسبب كلام الرئيس وأتمنى منه تأمينا صحيا شاملا

قالت الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة بالمجلس، إن تنصيب الرئيس اليوم حدث جليل أسعد المصريين من حميع الفئات الكبار والصغار يحتفلون .

وأضافت أحلام حنفي لصدى البلد إن الرئيس منذ عام 2016 وضع استراتيجية لتمكين المرأة، وقال في خطاب له أنا مستعد أبيع نفسي وفي هذه اللحظة بكيت بشدة لأنه قال هذه الجملة بصدق كبير وبالفعل هذا الرجل لا ينام وكل يوم حتى العطلات الرسمية ينزل بنفسه يطمئن بنفسه على الشعب وأحواله وعلى المشروعات.

وتابعت أن الرئيس إنسان من الدرجة الأولى، وأنه مستمع جيد لكل هموم الشعب لافتة أنها تحدثت معه عن مشكلة مرض فيروس سي وبعدها أطلق حملة 100 مليون صحة التي استطاعت أن تقضي على هذا المرض الخطير.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة استفادت منها كل إمرأة في القرى والنجوع، وأن الناس في المناطق النائية وصل لهم الغاز والمياه والصرف الصحي بعد أن كانوا مهمشين.

وأشارت لرعايته للمرأة المعيلة وحرصه أن تعيش بكرامة من خلال دعمها ماديًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وطالبت عضوةالمجلس القومي للمرأة بأن يهتم بشكل كبير بالتأمين الصحي وأن يكون شامل لكل أفراد الشعب، وأكدت أن مصر تعيش أزهى عصورها في عصر الرئيس السيسي وأنها تثق أنه سيستكمل مسيرة الإنجازات التي بدأها في السنوات الماضية.