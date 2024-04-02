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رئيس التحرير
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برلمان

سكرتير عام الغد: مراسم تنصيب الرئيس السيسي بداية لعصر جديد من الإنجازات

اسماعيل محمد اسماعيل،
اسماعيل محمد اسماعيل، سكرتير عام حزب الغد

وجه اسماعيل محمد اسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، الأمين العام للمجلس المصري للقبائل المصرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أداءه اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي، بداية لعصر جديد وولاية جديدة من الإنجازات المقبلة في الجمهورية الجديدة، مشيرا الي أن اليوم هو بداية لجني ثمار المشروعات القومية الكبري، التي امتدت على مدار 10 سنوات، لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأكد الأمين العام للمجلس المصري للقبائل المصرية، أن خطاب الرئيس السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء الولاية الجديدة لرئاسة مصر لمده ست سنوات قادمة، بعث برسالة طمأنة للمصريين علي حجم التغير والرؤية المستقبلية للاجيال المقبلة ليسعدوا وينعموا في الجمهورية الجديدة التي نحلم ونتمنها منذ عقود مضت، واصفاً أيها بـ"خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني"، مؤكدا أنه اتسم بالمكاشفة والصراحة والقوة وعرض كافة الحقائق على المصريين.

وأضاف "اسماعيل" أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات، ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار، لافتا إلى أن مسيرة الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان المصرى والدولة وتقوية مؤسساتها الوطنية، مؤكداً أن الرئيس بكلمته اليوم يجدد العهد والميثاق مع الشعب المصري الذي وضعه الرئيس على عاتقه منذ إنقاذ البلاد من براثن الجماعات الإرهابية في 30 يونيو والتي تؤكد على أن حماية الوطن ومقدراته هي الطريق الذي لا حيد ولا تراجع عنه.

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