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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدحت صالح تخلى عني وصحيت من النوم ملقتش صوتي.. قصة مرض طارق فؤاد وانهياره على الهواء

المطرب طارق فؤاد
المطرب طارق فؤاد

حل المطرب طارق فؤاد، ضيفا فى برنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية النهار والمحور، متحدثا فيه عن أزمته المرضية سابقا وخلافه مع الفنانة شيرين ومدحت صالح:

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قال المطرب طارق فؤاد، إنّه لحن لكل مطربي جيله مثل علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، كما لحن لريهام عبدالحكيم، مشيرًا إلى أنه أول من قدمها.

وأضاف فؤاد: "أنا أول من دعمت مي فاروق، وهي قالت أول ناس دعمها عمار وطارق فؤاد، وتنبأت لصوتها وصوت ريهام عبدالحكيم إنهم هيكونوا أمل مصر".

 

وتابع المطرب: "لكن في مغنيين نفسي ألحنهم، زي أنغام، اما عمرو دياب فهو كان زميلي في المعهد وكنت أكبر من 3 سنين، وأرى أنه واجهة مصر المشرفة هو اسم كبير، لكني مش هلحن، لأني هلحن للصوت اللي أنا بحبه الصوت الشرقي العربي، أحب ألحن لمدحت وعلي الحجار ومحمد الحلو وأنغام وشيرين وأمال ماهر، ومحبش ألحن لعمرو دياب لأن ألحاني متليقش عليه، وأحب ألحن لتامر حسني". 

وتحدث المطرب و الملحن طارق فؤاد، عن علاقته وخلافه مع الفنانة شيرين وقفلها الهاتف فى وجهه، قائلا: “الحوار حصل من زمان وهي صالحتني وأنا لحنت الأغنية ليها وأخدت أحسن أغنية عربية”.

وأضاف طارق فؤاد: “ أما قفلت السكة فى وشي كانت ساعتها أصبحت نجمة كبيرة وكان عيد ميلادي ساعتها.. وساعتها صديقي قالي هتكلم مع شيرين قولتله خليها تكلمني وتعيد عليا من أجل أن أتباهي بها.. وفجأة لقيتها وهو بيكلمها قفلت السكة وأنا قلبي اتوجع”.

 

وتابع طارق فؤاد: “مش شايل منها خالص وبحبها.. وكان الموقف بايخ وزعلت واتكسفت.. وقولت ممكن كان عندها ظروف.. وهي بررلتلي بعد ذلك وقالتلي حقك عليا ومش هعمل كدا تاني".

وبكى المطرب طارق فؤاد، على الهواء بسبب حديثه عن فترة مرضه التي امتدت من عام 2016 حتى عام 2020، قائلا: "في ناس كتير وقفت معايا ولن أنسى لهم الموقف، وهم تامر حسني وتركي آل الشيخ اللي سفرني أتعالج برة".

 

وأضاف فؤاد: "تامر حسني من أطيب القلوب وإنسان جميل ووقف معايا ماديا ومعنويا، طما دعمني في فترة مرضي محمد الحلو وأحمد بدير.. الحلو كان كل شهر بيديلي ظرف، لكن زعلت من مدحت صالح لأننا عشرة عمر، والحلو هو المطرب الوحيد اللي سأل عني".

 

 

وتابع المطرب: “الفنان أحمد زاهر وقف معايا، كنت متوقع من مدحت صالح وعلي الحجار يقفوا جنبي، لكن محدش سأل عليا في التليفون خالص، ولكن دلوقتي بحبهم، وكل جمعة ببعت لهم رسالة جمعة مباركة ومش بيردوا عليّ أبدا ومستمر أبعت”.

وردّ المطرب طارق فؤاد، على ما أثير حول غضبه من المطرب مدحت صالح بدعوى أنه لم يدعمه بعد الشهرة وأنه غيران من نجاحه بعد تفوق مدحت صالح عليه.

وقال : "مدحت من أحب الأصوات إلى قلبي، محدش بينافسني خالص غيري، انا في حتة تانية لوحدي، هو معروف وله أعمال أكتر مني بكتير، وده ميقللش مني، أنا بتبسط جدا".

 

وتابع طارق فؤاد: “ببقى في منتهى السعادة لما بسمع مدحت، أنا عامله أحلى لحن، لكن لما كان في برنامج أنغام قلب الحقائق وقالها كنا في المدرسة مع عماد عبدالحليم رحمه الله، وفي آخر البرنامج سألته أنغام عني، فقالها آه كان معانا.. لكن الحقيقة مدحت هو اللي كان معانا لأن عماد كان بيعدي عليّ كل يوم الصبح.. معرفش نيته ايه، زعلت لأنه تجاهلني، وعمره ما قال إني كنت أول واحد يروح له وقاله عاوز أغني”.

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