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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: كلمة السيسي بعد حلف اليمين جاءت كاشفة للتحديات التي واجهتنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية عقب حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أن كلمة الرئيس جاءت كاشفة للتحديات التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية.

وقال فهمي في بيان له اليوم، إن ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس السيسي الذي قاد البلاد إلى الأمن والاستقرار واستطاع بمساندة ودعم المصريين دحر الإرهاب في جميع أنحاء مصر، وبدءه في تنفيذ رؤية شاملة تحقق تنمية مستدامة وتأسيس جمهورية جديدة شعارها البناء والتقدم والازدهار، كان الدافع في ولايته لفترة رئاسية ثالثة، بعدما أثبت الشعب المصري وعيه وثقافته الكبيرة بحقوقه وواجباته وأهمية المشاركة الإيجابية للتعبير عن إرادته رغم أية تحديات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري لديه إرادة وإصرار وعزم على استكمال مسيرة الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال ال 10 سنوات الماضية في جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية ودعم ذوي الهمم والفئات المجتمعية المختلفة، فضلا عن الدور الإقليمي الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في المنطقة العربية والإفريقية وحتى على المستوى العالمي.


كما رحب فهمي، بوعد الرئيس السيسي لتعميق دور الحوار الوطني وتنفيذ توصياته ومخرجاته خلال المرحلة المقبلة، وتعهده باستكمال على البناء والتعمير في كافة الملفات والقضايا، ما يعد بمثابة خارطة طريق وملامح جديدة لمستقبل الدولة المصرية.
 

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