شبانة يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

كشف الاعلامي محمد شبانة مفأجاة سارة لجماهير الاهلي بشأن نجم الفريق عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و قال محمد شبانة: أمبارح وسام ابو علي شارك ف التدريب وكان زي الفل و انهاردة هيحصل اختبارللاعب للتاكد هل سيلحق بالمباراة القادمة امام سيمبا او في جزء من المباراة، انا اعتقد بنسبه كبير هيشارك.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار ‏التتش بالجزيرة.‏

وناقش المدير الفني مع اللاعبين عددًا من الجوانب الخططية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وعلى رأسها الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ‏ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أجرى كولر تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏