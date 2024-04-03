أحمد حسن يعلق علي انتهاء موضوع محمد صلاح وانضمامه للمنتخب

تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أنه يتمنى انتهاء موضوع محمد صلاح وانضمامه لصفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة،مطالبًا الجهاز الفني لمنتخب مصر بعدم ترك تلك الأمور للجماهير والبرامج التليفزيونية لمناقشتها.





وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية:"نريد من الجهاز الفني لمنتخب مصر بناء جيل قوي، وهو لديه تحديات قوية، وأرى أن الموضوع كان من الممكن أن ينتهي بشكل سريع.





وأضاف: "الموضوع يحتاج لذكاء وحنكة من جانب التوأم، وأيضا مع ضرورة احتواء الأزمة، والجوهري دائمًا كان يتغاضى عن بعض الأمور،من أجل مصلحة منتخب مصر، والمسألة لو استمرت "الند بالند" فسوف يتأثر منتخب مصر ومسيرته خلال المرحلة المقبلة، والأزمة ليست تحديا بين الأطراف".