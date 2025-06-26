محافظ مطروح: العلمين الجديدة مدينة ذكية تضاهي نظيراتها العالمية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم علامة فارقة على ساحل البحر المتوسط، لما تشهده من تطور عمراني وسياحي واستثماري يعزز مكانة المحافظة ويعود بالنفع على سكانها.

وأضاف شعيب، خلال لقائه مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يفخر بهذه المدينة كمواطن قبل أن يكون محافظًا، موضحًا أنها من مدن الجيل الرابع الذكية، وتضاهي في تصميمها وخدماتها العديد من المدن العالمية.

وأشار إلى أن المدينة أُنشئت على مساحة 48 ألف فدان، وتحولت من منطقة كانت تعرف سابقًا بـ «أرض الألغام» إلى وجهة حضارية متكاملة تضم جميع أنواع السياحة، إلى جانب الأبراج السكنية ومشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد محافظ مطروح أن العلمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية على مدار العام، وليس فقط خلال فصل الصيف كما كان في السابق، مشيرًا إلى أنها تشهد إقبالًا متزايدًا من سكان وادي النيل والدلتا، بفضل بنيتها التحتية الحديثة والخدمات المتنوعة.

وأوضح شعيب أن المدينة تضم مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها الجامعة الأهلية، وجامعة العلمين الدولية، وأكاديمية العلوم والنقل البحري، وهو ما يسهم في استقطاب المزيد من السكان والمستثمرين.

كما لفت إلى أن المدينة تجمع بين النشاط الصناعي والزراعي والسياحي، ما يجعلها نموذجًا للتنمية المتكاملة، مضيفًا: «هذا التطور يمثل خيرًا لبلدنا، ولأهلنا، ويؤكد أن مطروح أصبحت تمتلك مقومات جذب حقيقية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء».