قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إغلاق عيادة شهيرة للتجميل بدون ترخيص في مصر الجديدة
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وابدأ السنة الهجرية بخير الكلمات
بحث فرص دعم تصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى تونس
قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
ألونسو يكشف موقف مبابي من مواجهة سالزبورج ويؤكد: نسعى للصدارة رغم صعوبة الطريق
حازم المنوفي: المصانع المصرية استقبلت حتى منتصف يونيو 12 مليون طن بنجر
الرئيس السيسي: الهجرة النبوية ستظل رمزا للاجتهاد والتضحية لنصرة الحق
ترامب يعلن عن مؤتمر "حاسـم" لوزير الدفاع لفضح حقيقة ضرب إيران ودحض تقارير الاستخبارات
وفاة والدة المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية انشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة
كسوة الكعبة.. تعرف على أول من كساها من الرجال والنساء وسبب لونها الأسود
صادرات الملابس الجاهزة تسجل 1.3 مليار دولار بارتفاع 24%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء خالد شعيب: تطوير شامل لشواطئ ومقاصد مرسى مطروح استعدادًا لصيف 2025

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح
هاجر ابراهيم

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة تشهد تطورًا ملحوظًا في بنيتها التحتية ومقاصدها السياحية، مؤكدًا أن موسم صيف 2025 انطلق وسط استعدادات كبيرة لاستقبال الزائرين، مشيرًا إلى أن مطروح باتت جاهزة لاستقبال الملايين من عشاق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح شعيب، خلال لقاء مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة مطروح تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، وتمتد على ساحل طوله 450 كيلومترًا، إضافة إلى امتدادها جنوبًا حتى واحة سيوة بعمق 400 كيلومتر، مما يجعلها مقصدًا سياحيًا متميزًا.

وأضاف أن الشواطئ المطروحية تُعد من بين الأجمل عالميًا، لافتًا إلى أن الكورنيش الجديد بمدينة مرسى مطروح، المعروف باسم كورنيش مطروح، يشهد تطويرًا مستمرًا، حيث تم الانتهاء من نحو كيلومترين حتى الآن، تشمل إقامة ممشى واسع يخدم أعداد المصطافين، مع إنشاء أرصفة حديثة وكافتيريات ومنشآت خدمية.

وأكد المحافظ أن مطروح تستقبل سنويًا نحو 6 إلى 7 ملايين زائر خلال موسم الصيف، موضحًا أن أعمال التطوير شملت شواطئ شهيرة مثل الغرام، عجيبة، رومل وكليوباترا، مضيفًا: "شاطئ الغرام له مكانة ثقافية وتاريخية متميزة لدى المصريين".

وفيما يخص السياحة العلاجية، أشار شعيب إلى أن مطروح تتمتع بموارد طبيعية تساعد على التداوي، منها المياه الكبريتية والمالحة، والرمال العلاجية، إضافة إلى بحيرات الملح والكهوف والمحميات الطبيعية.

وعن واحة سيوة، أوضح المحافظ أنها تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لتكون من بين أهم المقاصد البيئية والسياحية على خريطة السياحة العالمية، مع الحفاظ على طابعها البيئي الفريد، مؤكدًا أن جميع الوزارات والجهات المعنية تعمل حاليًا بالتنسيق الكامل من أجل تطوير سيوة، بما يتماشى مع خصوصيتها الثقافية والمعمارية، مشيرًا إلى تعاون وثيق مع جهاز التنسيق الحضاري لإعادة إحياء الهوية البيئية والعمرانية للواحة.

محافظ مطروح مطروح الشواطئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

ترشيحاتنا

محمد شريف

محمد شريف يفاضل بين عرضي الزمالك وبيراميدز بعد اقتراب الأهلي من ضم أسامة فيصل

الاهلي

خالد طلعت: أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية طبيعية لأنه الأكثر مشاركة

خوان لابورتا

نشعر بالحرية.. لابورتا يكشف الفارق بين برشلونة وريال مدريد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد