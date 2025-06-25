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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنايات دمنهور تحيل المتهمين بقتل تاجر ماشية بمطروح لمفتي الجمهورية

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا و مصطفي سليمان، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم سيوه بمطروح، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في 21 أغسطس المقبل.


وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشي، مقيم محافظة مطروح، حيث انهال عليه بمركز أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال وسط المارة، وذلك أثناء مطالبه المتهم الأول برد بعض الأموال التى اقترضها منه، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين تجار ماشية بسبب مطالبة فتحي عثمان المجنى عليه بسداد مبالغ مالية من تاجر  مواشي كان قد اقترضها منه، وعلى إثر ذلك تطورت المشادة بينهم وانهال عليه التاجر بمساعدة صديقه بالتعدي عليه، حيث طعنه عدة طعنات نافذة أمام المارة حتى سقط قتيلا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضباط المتهمين، وانتقل ضباط مباحث أبو المطامير لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعي "فتحي عثمان"، تاجر ماشية، مقيم سيوه محافظة مطروح، وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين، فى الحال وفر الاخر هاربات.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة،  بالتعاون والتنسيق مع ضباط الأمن العام  وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المينا من ضبط المتهم من محافظ المنيا، وبمواجهه المتهمين اقروا بارتكاب الواقعة. 

البحيرة جنايات دمنهور تاجر المواشى أبو المطامير

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