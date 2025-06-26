بحث فرص دعم تصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى تونس

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع معالي الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بالجمهورية التونسية، وذلك ضمن فعاليات المعرض الطبي الإفريقي.



تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتبادل الخبرات التنظيمية، إلى جانب مناقشة احتياجات السوق التونسي من الأدوية، وبحث فرص دعم تصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى تونس، بما يعكس التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية في البلدين، ويخدم مصلحة المواطن العربي والإفريقي.

خلال اللقاء، أكد الدكتور الغمراوي أن التعاون القائم بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها التونسية يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل الإفريقي في القطاع الدوائي، ويعكس توجه الهيئة نحو بناء شراكات إقليمية تسهم في تعزيز كفاءة النظم الصحية وتدعيم الأمن الدوائي على مستوى القارة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى الفرجاني عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون الصحي الإفريقي، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة التونسية لتفعيل مسارات الشراكة مع هيئة الدواء المصرية في أقرب وقت، خاصة في مجالات تنظيم الصناعة الدوائية وتبادل الخبرات.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

ومن الجانب الآخر، السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، الدكتور عبد الرزاق بوزويتة، المدير العام بوزارة الصحة بالجمهورية التونسية، السفير محمد أمين، المستشار السياسي للسفارة التونسية بالقاهرة.

حرص الجانبين المصري والتونسي على بناء شراكة صحية

يعكس اللقاء حرص الجانبين المصري والتونسي على بناء شراكة صحية مستدامة، ترتكز على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات التنظيمية والصناعية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الدوائي المحلي ويفتح آفاقًا واعدة للتكامل الصحي الإفريقي، كذلك حرص هيئة الدواء المصرية على ترسيخ دور مصر كمنصة إقليمية للخبرات التنظيمية، وتعزيز مكانتها كمركز محوري في دعم الصناعة الدوائية وتيسير حركة التصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة في القطاع الدوائي.