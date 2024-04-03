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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

لأول مرة.. القومي لثقافة الطفل يصدر سلسلة "حكايات الانتصار"

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يصدر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف أربعة  كتب جديدة.. ضمن سلسلة "حكايات الانتصار" والتي تصدر لأول مرة احتفالا بمرور ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، وهي:


-"حصون بارليف" قصة من تأليف د.محمد حلمي حامد، ورسوم د.ناصر حامد.
-"باسل" قصة من تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين.
-"من يحارب بيد واحدة؟!" قصة من تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده- أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم د.مها إبراهيم.
-"أحفاد النصر" مجموعة قصصية من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

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ويأتي الاهتمام بنشر هذه القصص من قبيل اهتمام المركز بصفة خاصة بتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروس في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.

ثقافة الطفل الاعلى للثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني الكاتب محمد ناصف القومي لثقافة الطفل

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